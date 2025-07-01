Минстрой оценил реализацию программы капитального ремонта в Тюменской области

Тюменская область попала в "зеленую зону" по темпам реализации программы капитального ремонта. Такую оценку региону дал Минстрой России.

"С начала года подрядчики восстановили 171 конструктивный элемент – кровли, лифты, фасады, инженерные сети, подвалы. Подготовлено 156 проектов для новых ремонтов. Понимаю, насколько важен капремонт для жителей. Это не абстрактные цифры, а конкретные отремонтированные дома, в которых люди живут, растят детей, заботятся о близких", - рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул принципиальность подхода к приемке отремонтированных объектов. В этом должны участвовать представители обслуживающих организаций и сами жители, поскольку именно они больше всего заинтересованы в качестве работ.

В краткосрочном плане 2025 г. – капремонт 852 элементов и разработка 357 проектных решений.