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Около 20 ресторанов и местных производителей присоединились к гастрофестивалю "Вкусная Тюмень"

Общество, 20:01 22 июля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Около 20 ресторанов и местных производителей присоединились к семейному гастрофестивалю "Вкусная Тюмень", который пройдет в День города, 26 июля. Событие развернется на набережной Туры с 10 до 22 часов.

По словам вице-президента Сибирской ассоциации рестораторов и отельеров Филиппа Тарасова, горожан и гостей Тюмени ждет большой праздник вкуса, впечатлений, невероятных счастливых эмоций. Это будет изобилие гастрономических концепций. Рестораторы специально к этому дню подготовили особые конкурсные блюда формата уличной еды, но при этом отражающие характер Тюмени, дух города.

"Это очень любопытный эксперимент, исследование творчества, все в одном флаконе. Заметно большое многообразие аллюзий, которые используют рестораторы. Кто-то обращается к русской кухне, традициям сибирской кухни. Некоторые обращаются к истории Чинги-туры, черпают вдохновение там. Все это отражается в продуктах, комбинациях вкусов", — поделился он.

Гастрофестиваль пройдет в формате большой ярмарки высокого ресторанного уровня. Здесь тюменцы смогут приобрести блюда, которые готовят профессиональные шеф-повара.

Кроме того, в программу гастрофестиваля вошли активности, конкурсы с подарками, бесплатные мастер-классы. Они будут проходить в определенное время в течение дня. Записаться на гастрономические мастер-классы можно будет в группе "Сибирь на вкус" во ВКонтакте — там разместят анонс.

В рамках фестиваля пройдут конкурсы "Лучший официант Тюмени", "Лучший бармен Тюмени" и дружеский джем шеф-поваров. Координировать его будет приглашенный гость из Владимира, золотой призер Chef a la Russe Максим Рыбаков, который исследует русскую гастрономию.

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Чтобы почувствовать вкусовую палитру Тюмени, нужно потратить не меньше года, чтобы пройти по всем ресторанам. В День города есть возможность в течение одного дня составить представление о гастрономии, дать свою оценку, считает директор департамента потребительского рынка городской администрации Елена Еремина.

Проекту не первый год. Сибирская ассоциация рестораторов и отельеров прикладывает огромное количество усилий для того, чтобы удивить горожан, порадовать их разнообразными блюдами и предложениями, подчеркнула она.

"Все усилия направлены на то, чтобы развивалась сибирская кухня. Мы работаем с местными продуктами, это всегда позволяет создавать новые интересные вкусовые сочетания. Поиск их происходит через палитру национальных направлений. У нас многонациональное государство, Тюмень тоже является таким ярким этническим сообществом, и вкусы, которые присущи различным народам, присутствуют в гастрономических картах ресторанов города. Поэтому вот в палитре "Вкусной Тюмени" будет все: и Кавказ, и Средняя Азия, и Средняя полоса России. Это стоит пробовать", — поделилась Елена Еремина.

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22 июля во внутреннем дворе Музейного комплекса им. И.Я. Словцова для представителей СМИ прошла презентация блюд, разработанных специально ко Дню города.

Шеф-повар душевных бань "ЕрмолаевЪ" Вячеслав Ивасенко рассказал о необычных пирожках и шанежках "Сугубо тюменская заедка". Для шанежек сделали тесто на капустном рассоле, в качестве начинки — толченый картофель. В пирожках — крапива.

"Мы заглянули в старинных книгах, связанных с Тюменью, и нашли рецепты капустного теста. Крапива — это изюминка. Необычный продукт, его точно никто нигде не попробует. Шанежки — просто знакомое блюдо, известное еще с конца XIX века как тюменская заедка, поэтому решили их предложить", — дополнил Вячеслав Ивасенко.

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Коллектив устричного ресторана Lodka представит бургеры с котлетой из муксуна с соусом на основе сметаны и щучьей икры. Как говорит шеф-повар заведения Павел Петров, исходя из отзывов горожан, будет принято решение, попадет ли эта позиция в основное меню. На фестивале команда ресторана представит и основные позиции, которые нравятся их гостям.

Фермер во втором поколении Роман Кантаев представил свою продукцию. Он занимается разведением крупного рогатого скота абердин-ангусской породы. Недавно открыл в Тюмени магазин по реализации мяса и полуфабрикатов, стейков сухого вызревания. На корнере, который он арендует на фестивале, будут жарить мясо весь день. Гости смогут попробовать шашлык из баранины, стейки и бургеры с котлетой из мраморной говядины, шаурму с начинкой из люля-кебаба.

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Калач в традиционной форме в виде замка можно было увидеть на столе ресторана "Столица деревень". Начинка — оленина в перечном соусе с луковом конфитюром, использован трюфельный крем. Для текстуры добавлен жареный лук.

"Поженили" вкусы, которые на первый взгляд, возможно не сильно сочетаются между собой, но в итоге все получилось. В качестве напитков предлагаем квас с двумя видами сиропа — малиной и мятой", — сказал повар Эдуард Лощук.

Сеть ресторанов "Омар Хайям" порадует гостей пловом с косулей.

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Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

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# гастрономия , День города Тюмени , кулинария , праздник , фестиваль , шеф-повар

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