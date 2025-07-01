Победитель "Агростартапа" из Тобольского района развивает новое направление
Победитель конкурса бизнес-идей "Агростартап" из с. Байкалово Тобольского района развивает новое направление. Николай Криванков уже является владельцем фермы с 30 свиньями разных пород. Он решил заняться овцеводством, сообщает инфоцентр регионального правительства.
Недавно, снова благодаря победе в конкурсе, фермер купил четырёх ягнят и пару овец романовской породы.
Напомним, школьник в 2023 году попробовал свои силы в интеллектуальном шоу "Умнее всех" на телеканале "Пятница!", в 2024 - стал героем программы Первого канала "Жизнь своих" с Евгением Кривцовым и побывал в Международном детском центре "Артек".