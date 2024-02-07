Школьник из Тобольского района прошел отбор в детский центр "Артек"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Восьмиклассник из школы в с. Байкалово Тобольского района Николай Криванков получил путевку на весеннюю смену в Международный детский центр "Артек". Юноша показывает высокие результаты в учебе, на всероссийских конкурсах и олимпиадах, играет в школьной театральной студии, пишет информационный центр правительства региона.

"Я очень хотел попасть на смену, но приглашение для меня стало неожиданностью! Эмоций очень много – радость, восторг, не передать словами все ощущения. От смены ожидаю море впечатлений и много новых интересных и полезных знакомств", - поделился Николай.

Ученик живет в селе Булашово, растет в многодетной семье фермеров с тремя младшими братьями и сестренкой. Для них он является примером.

В 2021 году Николай Криванков стал победителем первого районного конкурса бизнес-идей "Школьный агростартап", получил главный приз и завел мини-ферму. В прошлом году — дошел до суперфинала интеллектуальной игры "Самый умный!" на телеканале "Пятница".