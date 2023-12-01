Тюменский школьник поборется за денежный приз в финале интеллектуального шоу "Умнее всех"

| Фото: телеканал "Пятница" | Фото: телеканал "Пятница"

Школьник Николай Криванков из села Булашово Тюменской области выступит в финале интеллектуального шоу "Умнее всех" на канале "Пятница" 28 декабря. 14-летний тюменец прошел полосу интеллектуальных препятствий, состоящую из четырех раундов, заработал баллы и теперь будет бороться за денежный приз, сообщают организаторы.

Всего в проекте приняли участие более 140 детей со всей России и только 24 из них удалось попасть в суперфинал. В этом сезоне будет два победителя — один в возрастной категории 10-12 лет, другой в категории 13-14 лет.

Программа выйдет в телеэфир в 21 час 30 минут.