Тюменцы стали пить больше воды и меньше вредных напитков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Согласно данным опроса МТС AdTech, 61% жителей российских городов, включая Тюменскую область, стали меньше употреблять алкогольные напитки, причем 35% из них сократили употребления крепкого алкоголя. Тренд на здоровый образ жизни прослеживается также в уменьшении потребления сладких газированных напитков и энергетиков.

С сокращением количества вредных напитков существенно увеличилось потребление полезных. За последний год более 60% опрошенных стали чаще пить воду, в том числе газированную и минеральную, 31% — увеличили потребление чая, 27% — кофе, в том числе холодного. Квас стали пить чаще 26% респондентов.

Покупные летние напитки пользуются у тюменцев большей популярностью, чем напитки, приготовленные самостоятельно — 78% опрошенных покупают напитки и только каждый пятый (22%) готовит их сам.

Исследование МТС AdTech показало, что самым летним напитком остается квас: раз в неделю в теплое время года его пьют 41% респондентов. На нем же 50% респондентов готовят окрошку. Для сравнения только 21% респондентов готовят блюдо на кефире или айране, еще меньше — 7% — на минеральной воде. Кроме кваса, в топ самых популярных летних напитков попали фруктовые и ягодные компоты и морсы - 14%, тонизирующий холодный чай – его выбирают 16% опрошенных. Вода с соком (10%) и свежевыжатые фреши (7%), пока уступают в популярности, но уверенно укрепляются в рационе любителей активного и здорового образа жизни.

"Данные опроса показывают, что беби-бумеров можно назвать поколением ЗОЖ — именно они чаще остальных пьют полезные напитки — квас (31%), компоты и морс (20%) и воду с добавлением сока (10%). Поколение Y в летний период чаще остальных предпочитает холодный чай (17%), поколение Х — квас (32%). Анализ покупательских паттернов разных поколений дает возможность более точно выстраивать рекламные стратегии, основываясь не на субъективных представлениях о ценностях людей разных возрастов, а на их реальных запросах. Например, считается, что для зумеров исключительно важна забота о здоровье, но они чаще, чем другие поколения, пьют сладкие газированные напитки (17%) и холодный чай (17%). Это говорит о выборе не столько пользы, сколько вкуса и впечатлений, что может стать хорошим заходом для креатива", — комментирует коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

Об опросе:

МТС AdTech опросил 2000 россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории РФ. Опрос был проведен в июне 2025 года.

Поколения:

Беби-бумеры — с 1946 по 1964 года.

Поколение X (иксы) — с 1965 по 1980 года.

Поколение Y (миллениалы) — с 1981 по 1995 года.

Поколение Z (зумеры) — с 1996 по 2010 года.