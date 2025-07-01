  • 23 июля 202523.07.2025среда
  • USD78,0882
    EUR91,7782
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер восточный

Тюменцы стали пить больше воды и меньше вредных напитков

Общество, 18:50 22 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Согласно данным опроса МТС AdTech, 61% жителей российских городов, включая Тюменскую область, стали меньше употреблять алкогольные напитки, причем 35% из них сократили употребления крепкого алкоголя. Тренд на здоровый образ жизни прослеживается также в уменьшении потребления сладких газированных напитков и энергетиков.

С сокращением количества вредных напитков существенно увеличилось потребление полезных. За последний год более 60% опрошенных стали чаще пить воду, в том числе газированную и минеральную, 31% — увеличили потребление чая, 27% — кофе, в том числе холодного. Квас стали пить чаще 26% респондентов.

Покупные летние напитки пользуются у тюменцев большей популярностью, чем напитки, приготовленные самостоятельно — 78% опрошенных покупают напитки и только каждый пятый (22%) готовит их сам.

Исследование МТС AdTech показало, что самым летним напитком остается квас: раз в неделю в теплое время года его пьют 41% респондентов. На нем же 50% респондентов готовят окрошку. Для сравнения только 21% респондентов готовят блюдо на кефире или айране, еще меньше — 7% — на минеральной воде. Кроме кваса, в топ самых популярных летних напитков попали фруктовые и ягодные компоты и морсы - 14%, тонизирующий холодный чай – его выбирают 16% опрошенных. Вода с соком (10%) и свежевыжатые фреши (7%), пока уступают в популярности, но уверенно укрепляются в рационе любителей активного и здорового образа жизни.

"Данные опроса показывают, что беби-бумеров можно назвать поколением ЗОЖ — именно они чаще остальных пьют полезные напитки — квас (31%), компоты и морс (20%) и воду с добавлением сока (10%). Поколение Y в летний период чаще остальных предпочитает холодный чай (17%), поколение Х — квас (32%). Анализ покупательских паттернов разных поколений дает возможность более точно выстраивать рекламные стратегии, основываясь не на субъективных представлениях о ценностях людей разных возрастов, а на их реальных запросах. Например, считается, что для зумеров исключительно важна забота о здоровье, но они чаще, чем другие поколения, пьют сладкие газированные напитки (17%) и холодный чай (17%). Это говорит о выборе не столько пользы, сколько вкуса и впечатлений, что может стать хорошим заходом для креатива", — комментирует коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

Об опросе:

МТС AdTech опросил 2000 россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории РФ. Опрос был проведен в июне 2025 года.

Поколения:

Беби-бумеры — с 1946 по 1964 года.

Поколение X (иксы) — с 1965 по 1980 года.

Поколение Y (миллениалы) — с 1981 по 1995 года.

Поколение Z (зумеры) — с 1996 по 2010 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# здоровый образ жизни , напитки , социальный опрос

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:01 22.07.2025Около 20 ресторанов и местных производителей присоединились к гастрофестивалю "Вкусная Тюмень"
19:11 22.07.2025Победитель "Агростартапа" из Тобольского района развивает новое направление
18:50 22.07.2025Тюменцы стали пить больше воды и меньше вредных напитков
18:48 22.07.2025Благотворителей проекта сбора гумпомощи для СВО чествовали в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора