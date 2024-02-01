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Глава Лиги безопасного интернета поговорит с тюменской молодежью о соцсетях и информационной войне

Общество, 14:11 23 февраля 2024

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

О социальных сетях и информационной войне планирует поговорить глава безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

Также в числе тем, которые чаще всего поднимаются во время ее поездок в регионы - творчество, деятельность иноагентов, проблемы в школе.

"Всегда очень много вопросов задают на темы, связанные с социальными сетями, Интернетом. Это волнует не только подростков, но и студентов, родителей. Много недопонимания. Много проблем есть в социальных сетях, с которыми надо бороться. Естественно, они хотят об этом знать подробнее. Часто спрашивают об информационной войне, творчестве, культуре, деятельности иностранных агентов. Детей волнуют проблемы в школах, отношения с педагогами, драки, эти темы не обходим стороной", - уточнила глава Лиги.

Отметим, что в Тюмени Екатерина Мизулина посетила ТВВИКУ, где пообщалась с курсантами и преподавателями. Также она поздравила их с Днем защитника Отечества.

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# Интернет , Общественная палата РФ

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