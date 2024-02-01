Руслан Кухарук: "Битва на Туре" объединяет не только спортсменов, но и всех, кто любит Тюмень

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тот факт, что событие, начинавшееся на городском уровне, приобрело сегодня международный характер, говорит о том, что у нашей молодёжи есть возможности реализовать самые лучшие свои креативные проекты.

Об этом глава Тюмени Руслан Кухарук рассказал, подводя итоги первого дня фестиваля сноубордистов "Битва на Туре", который проходит в Тюмени 23 и 24 февраля.

Состязания собрали сильнейших российских спортсменов, членов сборных России, регионов, а также гостей из других стран.

"Такие события объединяют не только спортсменов, но и всех, кто любит свой город", - подчеркнул Руслан Кухарук.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По его словам, символично и то, что уникальная по высоте рампа для прыжков возведена в историческом и знаковом месте областного центра у Моста влюблённых, где соревнования собирают тысячи горожан.

Всего за восемь лет "Битву на Туре" посетили более 600 спортсменов, 69 тыс. зрителей, 18 млн человек посмотрели соревнования онлайн.

В 2024 году в рамках фестиваля "Битва на Туре" проходя международные соревнования по сноуборду в дисциплине "Биг-Эйр" и III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине "Биг-Эйр".

Во время прыжка участники пролетают 13 метров и находятся в воздухе около трех секунд. Это позволяет им делать трюки в разные стороны в разных смещенных осях

"У молодого поколения такие события вызывают интерес к спорту, а тем кто старше, они показывают, что государство поддерживает такие инициативы и вкладывается в них, чтобы люди остались в спорте", - добавил организатор фестиваля Иван Шмонин.

Гостем мероприятия стала глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

"Чем больше наше подрастающее поколение будет вовлекаться в подобные активности, тем меньше оно будет склонно к деструктиву и другим опасным явлениям", - отметила она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, Битва на Туре проходит в Тюмени уже восьмой год подряд. Все желающие могут бесплатно прийти на городскую набережную и посмотреть на спортсменов, в том числе и международного уровня.

Николай Ступников