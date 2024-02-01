Александр Моор поздравил Юргинский район со 100-летним юбилеем

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Юргинский район в составе Тюменского округа был образован 24 февраля 1924 года. В него вошли 13 сельсоветов. Сегодня район является одним из флагманов по обеспечению продовольственной безопасности региона.

"За всеми достижениями стоит созидательный труд и самоотдача жителей Юргинской земли. Желаю муниципалитету процветания, а жителям - здоровья, счастья и новых свершений", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В Юргинском районе активно реализуются инвестиционные проекты, а также развивается малый и средний бизнес. Отметим, что к юбилею муниципалитета в начале 2024 года была запущена акция "100 добрых дел Юргинскому району".