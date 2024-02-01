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Тюмень вошла в топ направлений на февральские праздники

Общество, 17:13 24 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень вошла в топ направлений для путешествий на февральские праздники. Об этом сообщает пресс-служба сервиса поездок и путешествий tutu.

Эксперты проанализировали самые популярные маршруты россиян на февральские праздники. Среди самых востребованных авианаправлений – Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург.

В топ-10 популярных городов также вошли Минеральные Воды, Новосибирск, Красноярск, Тюмень и Самара. На поездах в февральские праздники больше всего поездок запланировано в две столицы, Краснодар, Ростов-на-Дону и Адлер.

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