В Голышманово поступила современная рентгеновская диагностическая система

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Передовая система рентгеновской диагностики поступила в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Областную больницу № 11 (р. п. Голышманово), сообщает пресс-служба лечебного учреждения.

Устройство известно своей высокой скоростью работы и минимальной радиационной нагрузкой, что делает его идеальным для обследований детей. Благодаря улучшенной разрешающей способности изображений врачи детально исследуют органы (легкие, сердце, желудок, лимфоузлы, кости, позвоночник и др.), выявляют разнообразные патологии и аномалии в их развитии, а также участки воспаления или разрушения костной ткани.

За период работы аппарат уже выполнил 2 тыс. 676 флюорографических исследований, а также 1тыс. 690 рентгенографических исследований. Также проведено дообследование 109 пациентам.

Благодаря новой аппаратуре выявлены три случая пневмонии, 12 - пневмофиброза, пять очагов с подозрением на туберкулез и четыре образования в легких. Это - свидетельство важности использования современного оборудования для своевременного обнаружения и диагностики заболеваний.

"Благодаря высококвалифицированным специалистам и современному оборудованию мы уверены в своей способности обеспечить качественную медицинскую помощь и своевременное выявление заболеваний, что является ключевым фактором успешного лечения и выздоровления наших пациентов.", - отметил главный врач областной больницы Алексей Белов.