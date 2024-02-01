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Пресс-конференция о первой премии АДАТО для дизайнеров и архитекторов Тюменской области

Общество, 10:35 28 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции "Первая премия АДАТО для дизайнеров и архитекторов Тюменской области" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" 28 февраля в 11 часов.

В пресс-конференции примут участие председатель президиума Ассоциации дизайнеров и архитекторов Тюменской области Елена Калинина, архитектор Тюменского агентства развития креативных индустрий Елена Мальцева, дизайнер и руководитель дизайн-бюро "Kaplun&Osipov" Анна Каплун, архитектор и руководитель студии дизайна и архитектуры "SVHOUSE" Светлана Черноусова, дизайнер и руководитель дизайн-студии "Maria-Art" Мария Чудинова.

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