В Ишиме открыли центр патриотического воспитания

| Фото: департамент молодежной политики Тюменской области | Фото: департамент молодежной политики Тюменской области

Центр патриотического воспитания "Я - патриот" открыли в Ишимском медколледже. Мероприятие прошло в рамках Дня Героев Отечества, пишет информационный центр правительства региона.

О направлениях деятельности учреждения студентам рассказала руководитель поискового отряда "Санбат" Алена Нусс. На мероприятии состоялась также церемония передачи второго тома книги "Вкладыши из солдатских смертных медальонов: последняя записка" в фонд библиотеки колледжа. В сборнике представлены судьбы защитников Родины, которые удалось установить поисковикам Тюменской области в 2019-2024 годах.

В День Героев в ялуторовском центре туризма и детского творчества командир отряда "Память" Игорь Данилюк провел урок мужества, посвященный героическим подвигам земляков, отдавших жизнь за свободу Родины в годы Великой отечественной войны, в ходе локальных войн и специальной военной операции. Также поисковик почтил память героев, возложив цветы к могилам участников Великой Отечественной войны: Героя Советского Союза Петра Марчука и Героя Социалистического Труда Якова Бородина.

В Новоселезневской школе Казанского округа прошло торжественное закрытие Года защитника Отечества. В мероприятии приняли участие поисковые отряды "Русичи" и "Честь". Ребята организовали работу передвижной экспозиции.