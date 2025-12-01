Тюменец вошел в число авторов лучших проектов конкурса "Технологии первых"

| Фото: "Движение первых" | Фото: "Движение первых"

Студент ТюмГУ Дмитрий Карпенко стал участником V Конгресса молодых учёных на федеральной территории "Сириус", прошедшего в рамках Десятилетия науки и технологий. Он был в числе 80 авторов лучших проектов конкурса "Технологии первых", которые представили свои исследования и разработки научному сообществу.

Сейчас проект студента Школы компьютерных наук ТюмГУ состоит из нескольких частей, пишет управление стратегических коммуникаций вуза. Первая - решение примеров, уравнений неравенств, в том числе пошагово (нейросеть может распознавать примеры с фотографии), вторая - образовательный раздел, где собраны видеоуроки и статьи по темам из открытых источников, а также викторины, которые генерирует нейросеть, и по сути уникальны при каждой генерации. Это даёт возможность неограниченно практиковаться по выбранной теме математики.

Третья часть - это раздел с проверкой ответов, куда можно загрузить уравнения из теста или домашнего задания и написать ответы, которые получились. По итогу можно посмотреть статистику, правильные и неправильные ответы. Также там отображается список тем, которые ученик усвоил плохо.

"На конгрессе мне удалось обменяться контактами с представителями ряда вузов. От них я планирую получить учебно-методические материалы по математике — видеоуроки, лекции и статьи. Получил советы по улучшению моего проекта MathCamera, например, добавить раздел с генерацией видеоуроков на основе учебных планов", — поделился впечатлениями Дмитрий.