Монтаж металлоконструкций выполнили на реконструируемом аэропорту Рощино в Тюмени

| Фото: аэропорт Рощино | Фото: аэропорт Рощино

Монтаж металлоконструкций выполнили на реконструируемом аэропорту Рощино в Тюмени в феврале. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Также завершены монолитные работы, ведется прокладка сетей водоснабжения, систем вентиляции и пожаротушения.

Строители подрядной организации приступили к внутренним и внешним работам. В частности, объем по отделочным мероприятиям выполнен на 17 %, а фасадным – 11 %.

Отметим, что после реконструкции аэропорта Рощино пассажиропоток увеличится в три раза. Все работы завершатся в 2026 году, само здание аэровокзала увеличится практически в два раза.