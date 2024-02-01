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Монтаж металлоконструкций выполнили на реконструируемом аэропорту Рощино в Тюмени

Общество, 11:53 29 февраля 2024

аэропорт Рощино | Фото: аэропорт Рощино

Монтаж металлоконструкций выполнили на реконструируемом аэропорту Рощино в Тюмени в феврале. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Также завершены монолитные работы, ведется прокладка сетей водоснабжения, систем вентиляции и пожаротушения.

Строители подрядной организации приступили к внутренним и внешним работам. В частности, объем по отделочным мероприятиям выполнен на 17 %, а фасадным – 11 %.

Отметим, что после реконструкции аэропорта Рощино пассажиропоток увеличится в три раза. Все работы завершатся в 2026 году, само здание аэровокзала увеличится практически в два раза.

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# аэропорт Рощино , реконструкция

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