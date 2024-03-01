Тюменские казаки организуют Масленицу с кулачными боями и борьбой на опоясках

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Масленицу проведут тюменские казаки на казачьей базе "Хутор Кречет", которая расположена на 23-м км Велижанского тракта, 16 марта. Начало — в 12 часов, сообщает пресс-служба Тюменского городского казачьего общества

По замыслу авторов, шумное и зрелищное действо будет построено в истинных казачьих традициях. В нем задействуют и гостей праздника. Для участников готовится множество интерактивов и русских народных игр, в том числе полюбившаяся всем старинная сибирская забава — борьба на опоясках. В программе значатся и зрелищные кулачные бои.

По информации организаторов, в борьбе на опоясках за первое место в личном первенстве будет разыгран живой поросенок.

В кулачных боях "Стенка на стенку" будут сражаться команда сибирских казаков под руководством известного тюменского тренера Александра Ложкина и команда общественного объединения "Лига бокса" под руководством Сергея Линкевича. Победители, как предполагается, получат в награду живого барана.

"Для нас важно продвигать казачью культуру, приучать к базовым жизненным ценностям детей и подростков. Такие акции — не просто шоу, чтобы развлечь гостей. Они несут, в том числе, идеологический смысл, построенный на главных формулах семьи и семейных отношений, совместного проведения досуга, воспитания детей на основе правильных традиций", — подчеркнул главный организатор мероприятия, тюменский казак Вадим Недоступ.

При поддержке Тюменского городского казачьего общества в 2024 году предполагается организовать ряд общественных мероприятий в сфере развития культуры, спорта, военно-патриотического воспитания молодежи, а также в направлении профилактики различных химических зависимостей.

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