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Борьбу с незаконной торговлей в Тюмени обсудили городские депутаты

Политика, 09:40 01 марта 2024

Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

Стихийная торговля не только наносит ущерб бюджету Тюмени, но и негативно сказывается на облике и имидже города. Работу по пресечению незаконной торговли проанализировали депутаты Тюменской городской думы VIII созыва в ходе заседания 29 февраля. В частности, народные избранники отметили, что положительных изменений позволило достичь наделение квартальных полномочием составлять протоколы об административных правонарушениях.

Так, более 1 тыс. 800 протоколов составили в 2023 году на торговцев нелегальной продукцией, штрафы составили почти 5 млн рублей. Одновременно в областном центре продолжает развиваться инфраструктура, способствующая законной и организованной торговле. Так, брендированные лотки для продажи продукции, выращенной на своих огородах, оборудованы в 64 точках областного центра.

Депутат Павел Девайкин поинтересовался, насколько действенна установленная в настоящее время сумма штрафа для физических лиц за незаконную торговлю и составляющая три тысячи рублей.

Заместитель главы города Петр Вагин уточнил, что штрафы не являются самоцелью, а призваны простимулировать нарушителей перейти на законную деятельность. В качестве примера эффективной работы он привёл упорядоченную сегодня деятельность городских фуд-траков.

Предоставить горожанам возможность сообщать об очагах несанкционированной торговли с помощью онлайн-сервисов предложил депутат Есенгалий Ибраев. Народный избранник подчеркнул, что подобная практика успешно применяется в других городах.

"Эта тема всегда актуальна и активно обсуждается депутатами, однако это деликатный вопрос, требующий деликатных решений, - отметила председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова. – С одной стороны, тюменцы стремятся получить дополнительный доход, с другой – мы не можем рисковать здоровьем наших горожан. И в данном направлении делается многое".

Светлана Иванова напомнила, что еще в 2020 году у тюменцев появилась возможность продавать излишки продукции на 18 оборудованных точках. Благодаря плановой работе администрации города сегодня таких мест стало более 60, и деятельность в этом направлении будет продолжена и в дальнейшем.

Николай Ступников

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# гордума , депутаты , нелегальная торговля

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