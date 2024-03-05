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Тюменским школьникам предлагают проверить знания по финансам и предпринимательству

Общество, 08:27 05 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийская онлайн-олимпиада для учеников 1–9 классов пройдет на образовательной платформе Учи.ру. Принять участие в ней можно в любой день до 31 марта включительно, сообщает центр "Мой бизнес".

Учащиеся разберутся, чем акции отличаются от облигаций, как ставить финансовые цели и достигать их, грамотно выбрать вклад, получить финансовую защиту имущества и возместить непредвиденные убытки. Им предстоит построить город, добиться определенного уровня развития и прибыльности бизнеса с экологичным производством. Будут обсуждаться вопросы о том, как правильно реагировать на действия мошенников, которые пытаются получить деньги обманным путем.

По итогам 2023 года в России свой бизнес развивают более 12 тысяч индивидуальных предпринимателей в возрасте до 18 лет включительно. Продолжать развивать предпринимательский потенциал будущего поколения со школьной скамьи - задача государства, считает замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

"Мы делаем это разными способами: проводим экскурсии в институты развития, бизнес-игры, кейс-чемпионаты. Олимпиада тоже является таким инструментом. Она позволяет закрепить базовые знания, расширить кругозор. Школьники учатся определять цели, методы их достижения, рассчитывать доход, беречь свои финансы от мошенников и многим другим полезным вещам. Уверена, что в итоге все наши усилия позволят молодым людям не бояться делать первые шаги в предпринимательство, быть более уверенными", — отметила она.

Для участия в олимпиаде нужно зарегистрироваться на сайте или войти с логином и паролем от платформы Учи.ру.

В зависимости от количества набранных баллов участники получат диплом, грамоту или сертификат. Награды будут доступны в личных кабинетах.

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# Мой бизнес , предпринимательство , финансы , школьники

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