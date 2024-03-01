Проект кофейни принес тюменскому дизайнеру Тате Караваевой победу в профессиональном конкурсе

предоставлено Татой Караваевой предоставлено Татой Караваевой

Проект небольшой кофейни в заречной части Тюмени принес победу руководителю дизайн-бюро Astroom Тате Караваевой в первой премии Ассоциации дизайнеров и архитекторов Тюменской области 1 марта. Кубок, сертификат и денежное вознаграждение девушка получила в номинации "Дизайн коммерческого пространства".

"Заказчик пришел к нам без идеи, концепции, брендбука. Было только название – "Черемуха". Нам не хотелось подходить к этому тривиально. Узнали, что черемуха по-албански – это привет. Отсюда все и пошло. Мы в кофейне поставили почтовые ящики. Гости смогут отправлять настоящие письма. Будет в интерьере и черемуха", - рассказала Тата в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Всего 26 проектов в пяти основных и двух спецноминациях представили дизайнеры и дизайнерские студии, бюро Тюмени, Кургана на суд жюри. Презентация прошла в Конторе пароходства. Большинство проектов - в номинации "Дизайн интерьера жилого помещения до 100 кв. метров". Выбирать было сложно, отмечает архитектор, член жюри конкурса Андрей Табанаков.

"У дизайнеров всегда есть желание что-то сломать и сделать индивидуальное. Это нормальное желание. Невозможно в одном доме с типовыми этажами, квартирами создать разные интерьеры. Видно, что подходы и уровень разные. Кто-то подходит концептуально, интересно. Большая редкость – дизайнеры общественных пространств. Хотелось бы, чтобы их стало больше", - сказал Табанаков.

Искусствовед, художник по интерьерам, член жюри Евгения Кисилева оценивала, в первую очередь, цветовые решения дизайнеров. Добавлять к монохромности яркие цвета – пожелала эксперт.

"У дизайнеров сложная задача – втиснуть в современные реалии бюджет. Поэтому реализовать идею непросто, когда скудное финансирование. Дизайнер должен быть еще и хорошим переговорщиком. И они сегодня демонстрировали это, несмотря на волнение. За каждым из них стоят история, знания, опыт, даже у молодых специалистов", - подчеркнула Евгения.

Познакомиться с проектами дизайнеров – участников премии ассоциации можно по ссылке.

Анжела Лебедева