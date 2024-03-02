В тюменском центре "Родник" дети реабилитируются с помощью воды

| Фото: центр "Родник" во ВКонтакте | Фото: центр "Родник" во ВКонтакте

В тюменском реабилитационном центре "Родник" для оздоровления юных подопечных используют разные методы, в том числе гидрореабилитацию – занятия в воде, сообщает лечебное учреждение.

Используют физические свойства воды и помогают преодолеть земное притяжение для оздоровления сотрудники центра на занятиях в 12-метровом бассейне рециркуляционного типа. За время пребывания в центре семья посещает бассейн 4-5 раз.

Плавание становится одной из любимых форм физической активности детей в "Роднике". Например, у трехлетнего Демида новые успехи. "На первом занятии быстро схватил, что делать. Сначала плавал только с бабушкой, но уже набрался храбрости на "одиночное" плавание. Очень целеустремленный", — отметила тренер-преподаватель по АФК Юлия Яковлева.

Во время гидротерапии используются тепловые и гидростатические свойства воды. Снижается мышечный тонус, уменьшаются болевые синдромы, увеличивается дыхательный объем легких. Кроме этого, уменьшается уровень стресса и нервного напряжения ребенка, особенно, если рядом находится родной человек – мама или папа.

"Работа с ребенком в бассейне в большей степени зависит от его ощущений: как заходит в воду, насколько быстро проходит адаптацию. Задачи на реабилитацию разнятся: от первоначальных навыков движения в воде, вертикализации, если мы говорим про детей с двигательными нарушениями, до обучения плаванию", — рассказал старший тренер-преподаватель по АФК Николай Иноземцев.

Если говорить об эффективности реабилитации на воде, в ста процентах увеличивается объем активных движений, в половине случаев появляется умение держаться на воде, одна треть осваивает отдельные элементы плавания и 10-15 % детей учатся плыть самостоятельно.