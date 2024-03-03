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О просветителях и художниках дореволюционной Тюмени расскажут на экскурсии

Общество, 12:25 03 марта 2024

группа Тюмень до нашей эры ВКонтакте | Фото: группа Тюмень до нашей эры ВКонтакте

Экскурсия "Гений места: художники, музыканты и просветители дореволюционной Тюмени" пройдет 9 марта в 13 часов. Старт — от сквера Исторический (ул. Республики, 2).

Речь пойдет про художников, музыкантов, просветителей, издателей и фотографов, которые творили в небольшом сибирском городе во второй половине XIX — начале XX века.

Организаторы предлагают полистать первые сибирские комиксы, разобраться в пороках тюменцев через картины Ивана Калганова, увидеть старейшие снимки Тюмени.

Стоимость — донейшн (любая комфортная сумма). Маршрут займет 1,5 часа. Потом участники смогут отогреться чаем в буфете в историческом здании.

Донаты пойдут на ремонт помещения центра современной культуры. Напомним, в пространстве в центре города откроется книжный магазин "Никто не спит", библиотека, галерея, кофейня и керамика.

Запись на экскурсию по телефону +79634912522 (телеграм, вайбер).

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