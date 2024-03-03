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Помочь созданию независимого центра современной культуры могут тюменцы

Общество, 10:15 03 марта 2024

группа Никто не спит | Книжный из Тюмени ВКонтакте | Фото: группа Никто не спит | Книжный из Тюмени ВКонтакте

Центр современной культуры с книжным магазином, библиотекой, галереей, кофейней и керамикой готовится к открытию в Тюмени. Сейчас авторам проекта нужна финансовая помощь для ремонта площадки.

"Центр современной культуры Золото+Болото уже нашел себе место на карте города и начал активно осваивать эту площадку. Сейчас мы делаем ремонт. Мы посчитали все будущие расходы, и число округлилось до 700 тысяч рублей. Без помощи мы не сможем покрыть эти расходы", — сообщают создатели центра.

Любой желающий может отправить сумму, которую посчитает для себя комфортной. Ссылка на сбор — здесь.

Напомним, резидентами центра современной культуры стали книжный магазин "Никто не спит", библиотека проекта "Космическая корова", галерея современного искусства и другие. Точный адрес пространства резиденты пока не раскрывают, однако известно, что оно находится в центре города.

"Наш книжный магазин станет одним из резидентов центра. С тех пор, как мы стали проводить социально-культурные проекты за пределами "Никто не спит", мы стали больше, чем третьим местом в городе. Мы нашли единомышленников, которые хотят развивать и изучать сибирское искусство, и объединились в центр современной культуры", — рассказала владелица книжного Дарья Новикова.

Влада Нерадовская

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