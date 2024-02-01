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Центр современной культуры с книжным и галереей откроется в Тюмени

Общество, 18:07 14 февраля 2024

Настя Громик | Фото: Настя Громик

Центр современной культуры с книжным магазином, библиотекой, галереей современного искусства, кофейней и керамикой откроется в Тюмени.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" рассказала владелица книжного магазина "Никто не спит" Дарья Новикова.

"Наш книжный магазин станет одним из резидентов центра. С тех пор, как мы стали проводить социально-культурные проекты за пределами "Никто не спит", мы стали больше, чем третьим местом в городе. Это была и арт-резиденция художников "Вход здесь", под которую мы специально арендовали площадь, и квартирная галерея "По домам", где любой тюменец на один день мог сделать из своей квартиры музей. Мы нашли единомышленников, которые хотят развивать и изучать сибирское искусство, и объединились в центр современной культуры", — пояснила Дарья.

Организовать галерею современного искусства в центре планирует Олеся Худякова.

"Я ответственная за галерею — продажу работ молодых авторов современного искусства из Сибири. Работы будут меняться каждые три–шесть недель. Также у нас будут персональные коллаборации с художниками и выпуск лимитированных совместных коллекций: ювелирка, керамика, зины. Общей командой займемся планированием лекций, аукционов, выставок в офлайн и онлайн-форматах", — поделилась Олеся.

Центр получил название "Золото+Болото". Точный адрес пространства резиденты пока не раскрывают, однако известно, что оно находится в центре города. Сейчас выбранному под эти цели помещению требуется серьезный ремонт. Поддержать проект горожане могут донатами, вся необходимая информация есть по ссылке.

Влада Нерадовская

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# книжный магазин , кофейни , современное искусство , центр культуры

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