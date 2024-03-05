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"Мисс IT" определят в Тюменской области, Югре и на Ямале

Общество, 16:05 05 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Мисс IT" определят в Тюменской области, Югре и на Ямале. Прием заявок завершится 1 апреля. Эксперты определят самую выдающуюся представительницу отрасли в Тюмени в конце апреля, сообщает Торгово-промышленная палата региона.

Участвовать в X конкурсе могут студентки профильных вузов IT-специальностей. А также сотрудницы компаний, работающие в сфере информационных технологий, либо активно применяющие их в своей профессиональной деятельности. Это могут быть экономика, бухгалтерский учет, менеджмент, юриспруденция, журналистика, реклама, производство, торговля и другие направления.

Конкурсантки проявят себя в нескольких этапах – от собеседования до полуфинала. Для них организуют несколько практических мастер-классов.

Лидеры получат ценные призы и известность в профессиональном сообществе.

Как подать заявку - здесь.

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# IT-отрасль , конкурсы , молодые специалисты

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