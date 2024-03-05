Тюменские музыканты примут участие в межународном фестивале им. Елены Гнесиной

| Фото: vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Тюменский филармонический оркестр под управлением главного дирижера Юрия Медяника примет участие в Гала-концерте Международного фестиваля им. Е.Ф. Гнесиной 31 мая. Солистами выступят лауреаты международных конкурсов: Элен Вирабян (флейта, Москва), Лев Бакиров (фортепиано, Москва), Дарья Попова (скрипка).

По информации ТКТО, в программу концерта вошли произведения: Жюль Массне. Концертная увертюра "Федра"; Камиль Сен-Санс. Концерт для фортепиано с оркестром № 2 соль минор ор. 22, солист - Лев Бакиров; Франсуа Борн. Блестящая фантазия на темы из оперы Бизе "Кармен" для флейты с оркестром и Карл Рейнеке. "Баллада" для флейты с оркестром, солистка - Элен Вирабян.

18 мая 2024 года исполняется 150 лет со дня рождения выдающейся пианистки и педагога Елены Фабиановны Гнесиной – одного из создателей уникальной системы отечественного музыкального образования и основателя учебных заведений, носящих фамилию Гнесиных. Масштабный фестиваль продлится в течение 2024 года и завершится гала-концертом в день самого юбилея – 31 мая.

Билеты на концерт можно приобрести в кассах ТКТО, в информационном киоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, а также на сайте.