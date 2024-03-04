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Собственники 16 многоквартирников в Тюменской области сменили управляющие компании

Общество, 16:05 04 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Собственники сменили управляющих компаний в 16 многоквартирных домах Тюменской области с марта 2024 года. Все они были переизбраны на общих собраниях, сообщает Государственная жилищная инспекция.

Владельцы квартир дома № 28 восьмого микрорайона Тобольска решили подписать договор с компанией "СанТэл", расторгнув контракт с прежней обслуживающие организацией "ЖилГрад".

Также поступили собственники домов №212, №214 и №220 на ул. Республики Тюмени. Они передали управление общим имуществом УК "Ирида".

Лицензией на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в Тюменской области обладают 320 организаций.

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