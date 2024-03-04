В Тюменской области заключили три контракта на капремонт учреждений культуры

| Фото: vk.com/maierelenaculture | Фото: vk.com/maierelenaculture

Три контракта на капитальный ремонт и реконструкцию учреждений культуры Тюменской области заключено на сумму более 112,4 млн рублей, в том числе 89,8 млн рублей - за счёт регионального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура". Об этом сообщила директор регионального департамента культуры Елена Майер на своей странице во ВКонтакте.

"Комплексный капремонт уже начался в ДХШ им. А.П. Митинского, здесь обновляют интерьеры учебных и вспомогательных помещений, выставочного пространства. Скоро к капитальному ремонту приступят и в Булашовском сельском доме культуры Тобольского района. В зрительном зале увеличат количество мест до 186, все помещения: танцевальный и читальный залы, абонемент и книгохранилище – будут оборудованы, в том числе, для маломобильных граждан", - уточнила она.

В Тобольском районе будет проведена реконструкция сельского клуба в деревне Загваздина. Здесь проведут большой объём строительных работ: от усиления фундамента и замены кровли до ремонта всех инженерных систем и благоустройства прилегающей территории. Зрительный зал станет вместительнее, его расширят до 139 посадочных мест.

"Мы хотим обеспечить жителей села и близлежащих населенных пунктов современными услугами культуры и досуга, создать комфортные условия для организации и проведения культурно-массовых мероприятий, развития творческой активности населения", - подытожила Елена Майер.