Трое петеребуржцев получили сроки за автоподставы в Тюмени

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

10 лет и восемь месяцев колонии получили на троих жители Санкт-Петербурга за автоподставы с дорогими автомобилями, сообщает прокуратура Тюменской области.

Суд установил, что в марте 2022 года пятеро петербуржцев объединились в преступную группу для хищения денег у владельцев дорогих машин в Тюмени и Екатеринбурге.

Они инсценировали два ДТП, в результате которых водители дорогих автомобилей якобы совершали наезд на пешехода, в роли которого выступал один из соучастников.

"Пострадавший" представлялся высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов и сообщал, что в результате повреждены его часы стоимостью в несколько миллионов рублей.

Одновременно другие участники группы, представляясь сотрудниками полиции, угрожали водителю уголовной или административной ответственностью. Водители передали мошенникам более 11 млн рублей.

Суд приговорил двоих виновных к трем с половиной годам, а третьего - к трем годам и восьми месяцам лишения свободы, а также удовлетворил иски потерпевших на 8,4 млн рублей.

Один из оставшихся членов преступной группы был осужден ранее, последний объявлен в розыск.