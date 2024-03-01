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В Тюменской области 59,2 % женщин используют линзы или очки для коррекции зрения

Общество, 08:32 11 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Оптические линзы или очки используют для коррекции зрения 59,2 % женщин, проживающих в Тюменской области. Среди мужчин доля меньше на 18,7 %, приводит данные Тюменьстат.

В Югре предпочтения распределись следующим образом: очки или контактные линзы носят 42,9 % мужчин и 60,1 % женщин. На Ямале чуть меньше - 36,9 % мужчин и 50,6 % женщин.

В Тюменьстате отметили, что выбор между очками и контактными линзами зависит от предпочтений, удобства использования и потребностей каждого человека. Очки не требуют особого ухода и могут быть модным аксессуаром. Некоторые люди предпочитают контактные линзы из-за удобства при занятии спортом, отсутствия ограничений при выборе солнцезащитных очков.

Дынные получены в ходе выборочного наблюдения состояния здоровья жителей регионов от 15 лет и старше в 2023 году.

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