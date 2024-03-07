Тюменца за рулем, лишенного прав за пьяное вождение, вычислила "Паутина"

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Тюменца, лишенного прав за пьяное вождение, вычислила "Паутина". Наряд ДПС на 31-м км федеральной автодороги Тюмень - Омск получил от системы сообщение, что в их направлении движется Chevrolet, водитель которого лишен права управления транспортом.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, полицейские остановили автомобиль, за рулем находился 32-летний тюменец. Он лишен водительского удостоверения за пьяное вождение в августе 2023 года, и его уже задерживали за рулем без прав и привлекали к административной ответственности.

Мужчина сообщил, что ехал с друзьями в с. Омутинское, и рад, что за его нарушение не предусмотрен административный арест.

За повторное управление транспортом лицом, лишенным водительского удостоверения, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 50 до 100 тыс. рублей, либо обязательные работы от 150 до 200 часов.