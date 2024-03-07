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101 тюльпан раздали тюменкам сотрудники МЧС под звуки духового оркестра

Общество, 14:03 07 марта 2024

пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

101 тюльпан раздали сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области у ТРЦ "Гудвин" в преддверии Международного женского дня, 7 марта.

Акцию украсило выступление духового оркестра ведомства. Музыканты исполнили знакомые всем мелодии: "Стюардесса по имени Жанна", "Любите, девушки", тему из фильма "Цыган". Мини-праздник длился примерно 40 минут.

пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

Вместе с огнеборцами цветы женщинам раздавали мальчики в форме пожарных. Также к тюльпанам приложили памятки по пожарной безопасности и выращиванию растений. Отметим, число 101 символично — это единый номер пожарных и спасателей.

"Сегодня был приятный момент, когда женщины закружились в танце. Обычно люди просто стоят, кивают, проникаются атмосферой", - рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Инна Пахомова

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# 8 марта , акция , ГУ МЧС России по Тюменской области , праздник

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