Тюменцы представят VR-шлем для тренировок лыжников и биатлонистов в 2024 году

Детский технопарк "Кванториум" Тюмень Детский технопарк "Кванториум" Тюмень

Над VR-шлемом для тренировок лыжников и биатлонистов в детском технопарке "Кванториум" Тюмени трудятся третий год. В реализацию инновационного продукта вложен грант губернатора Тюменской области. Это совместный проект с Олимпийским советом региона. Он будет завершен во втором полугодии 2024 г.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил педагог дополнительного образования по направлению "IT-квантум" в Детском технопарке "Кванториум" Павел Ларионов.

"В настоящий момент над VR-шлемом под моим руководством трудятся двое молодых людей - выпускники школ. Проект находится в стадии активной оптимизации, переноса и адаптации к новым возможностям игрового движка. Команда работает над тем, чтобы сделать виртуальный шлем более гибким и обеспечить возможность расширения его функционала в будущем", - пояснил Павел.

Детский технопарк "Кванториум" Тюмень Детский технопарк "Кванториум" Тюмень

Разработчики вложили в реализацию идеи губернаторский грант в размере 1 млн 331 тыс. 640 рублей, плюс софинансирование - 228 тыс. 780 рублей.

Тренажер оснащен системой виртуальной реальности, которая позволяет спортсменам надевать очки VR и видеть перед собой трассу, а также получать подсказки о том, каким лыжным ходом следует проходить те или иные участки. Это не только улучшает технику лыжников, биатлонистов, но и предоставляет возможность тренировать вестибулярный аппарат, что крайне важно для поддержания баланса и ориентации на скоростных спусках, уверяет педагог "Кванториума".

В центре концепции тренажера — виртуальное воссоздание спортивного комплекса "Жемчужина Сибири".

"Благодаря использованию платформы Unity для создания VR-среды, проект достигает высокой степени реализма и интерактивности. Платформа также обеспечивает высокую гибкость в разработке и поддержку широкого спектра VR-оборудования. Тренажер включает в себя виртуальные трассы и сценарии тренировок с высокой степенью детализации, адаптированные к различным погодным условиям и времени суток. Кроме того, предусмотрены интерактивные учебные модули, которые с помощью виртуальных тренеров и подсказок обучают технике и тактике зимних видов спорта", - уточнил Павел Ларионов.

Детский технопарк "Кванториум" Тюмень Детский технопарк "Кванториум" Тюмень

VR-тренажер на платформе Unity открывает новые горизонты в подготовке спортсменов к зимним видам спорта. Делает тренировки более доступными, эффективными и безопасными. Интеграция передовых технологий в спортивную подготовку - значимый вклад в развитие спортивной науки и образования.

Добавим, возможности виртуальных тренировок от тюменских IT-специалистов представили на профильном дне выставки "Россия" на ВДНХ. Как заметили эксперты, формат виртуальных очков способствует повышению квалификации спортсменов.

Анжела Лебедева