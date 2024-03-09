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Пенсионерка из Ялуторовска поверила мошенникам и лишилась 200 тыс. рублей

Происшествия, 11:19 09 марта 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пенсионерка из Ялуторовска поверила в историю с ДТП с участием дочери и лишилась 200 тыс. рублей. Полиция возбудила по данному факту уголовное дело.

Заявительница рассказала следователю, что ей на стационарный телефон позвонил неизвестный, который сообщил, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие. Сама виновница происшествия сильно травмировалась, срочная медицинская помощь требовалась и пострадавшей стороне. От пожилой женщины необходимы были денежные средства для оплаты медицинских услуг. Звонивший также пояснил, что за деньгами подъедет молодой сотрудник.

Женщина подготовила пакет с необходимыми в больнице вещами. В полотенце гражданка завернула 200 тыс. рублей. Через некоторое время к двери квартиры подошел курьер, которому пожилая ялуторовчанка все передала.

"Но и после этого звонки от незнакомцев не прекратились. Рассказав соседке о случившемся, женщина догадалась, что её обманули и обратилась в полицию", - рассказали сотрудники УМВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 "Мошенничество". Максимальное наказание согласно статьи-лишение свободы на срок до пяти лет. Сотрудники полиции принимают все необходимые меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц.

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# мошеничество

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