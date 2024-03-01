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Молодым тюменцам предлагают рассказать о новых туристических местах

Общество, 15:38 11 марта 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поучаствовать во Всероссийском конкурсе "Культурные сокровища глазами молодых: новые туристические магниты России" предлагают жителям Тюменской области.

Присоединиться могут жители страны в возрасте от 14 до 30 лет. Им предлагают рассказать о своем городе, селе или регионе, о путешествиях и туристических проектах. По словам организаторов, конкурс призван привлечь внимание и повысить интерес и мотивацию молодых людей к изучению России и к путешествиям по стране.

Победителей конкурса определят в двух возрастных категориях: "Юношество" - от 14 до 17 лет, "Молодежь" - от 18 до 30 лет.

Конкурс пройдет в два этапа. Заочный уже стартовал и продлится до 20 мая, очный - с июля по сентябрь 2024 года. Финал состоится в Москве. Финалисты получат сертификаты, а победители – ценные призы.

С положением о проведении конкурса можно ознакомиться на сайте проекта конкурс.живоенаследие.рф.

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# конкурс , туризм

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