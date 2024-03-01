Тюменские историки выяснили, что в начале XX века присяжные были склонны к оправдательным вердиктам

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Исследование опыта введения суда присяжных в дореволюционной Сибири провели ученые СоцГум Тюменского государственного университета Евгения Крестьянникова и Антон Сёмочкин. Статью историков "Крестьянка Карепина в убийстве мужа –невиновна!" можно почитать в журнале "Родина", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

10 мая 1909 года был принят закон о введении суда присяжных в Западной Сибири. Первые заседания "суда общественной совести" состоялись в Томске 16 ноября 1909 года, в Тобольске — 19 декабря. До наступления нового года с участием присяжных заседателей было осуждено 52 и оправдано 30 подсудимых. Эти данные говорили о заметной склонности нового для края суда к оправдательным вердиктам, что больше всего в институте присяжных заседателей и не нравилось правительству, отмечают авторы исследования.

Оправдание случилось в сибирском суде присяжных на первом же процессе. В Томске рассматривалось дело крестьянки Евдокии Карепиной, которую обвиняли в убийстве мужа Дмитрия. Из показаний свидетелей вырисовывалась картина скверной семейной жизни супругов Карепиных. Евдокию характеризовали как "хорошую работящую женщину" и мученицу, на протяжении многих лет переносившую побои пьющего мужа-тирана. Уголовное преследование в отношении женщины было прекращено.

В 1910-1914 годах с участием присяжных заседателей в окружных судах провинции рассматривалось уже три четверти дел, ими были вынесены вердикты в отношении более 15 тыс. лиц, из каковых 32 % были оправдательными. Постановление 10 января 1919 года предусматривало введение суда присяжных повсеместно вплоть до Тихого океана, за исключением Камчатской области, а также Березовского и Сургутского уездов Тобольской губернии.

Но момент оказался совершенно неподходящим для привлечения населения к правосудию. Оно находилось под прессом насилия военного времени, и, по словам читинского прокурора, в условиях ограниченности "гарантий личной безопасности" от людей едва ли можно было ожидать "свободного волеизъявления".

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект "Юстиция в системе обеспечения безопасности и процессах интеграции периферийных регионов Российской империи (XVIII - начало XX вв.)", реализуемый на базе Тюменского государственного университета.