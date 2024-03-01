В Тюмени на несколько часов перекрыли участок улицы Орджоникидзе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение всех видов транспорта на участке улицы Орджоникидзе от Герцена до Ленина перекрыли 12 марта. Ограничения будут действовать до 17 часов, сообщает городская администрация.

Временные неудобства связаны с проведением культурно-массового мероприятия. Объехать перекрытый участок можно по улицам Первомайская и Мориса Тореза.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ.