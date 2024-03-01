В свой профессиональный праздник работники УФСИН Тюменской области отмечены поощрениями городской думы

| Фото: Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

"145 лет - это целая эпоха в становлении вашей службы", - отметил заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов в ходе торжественного мероприятия, посвященного 145-ой годовщине со дня образования уголовно-исправительной системы России.

Работников и ветеранов УФСИН Тюменской области чествовали во дворце национальных культур "Нефтяник" 12 марта.

"За эти годы ваше ведомство неоднократно реформировалось, но неизменным оставалось ваше бескомпромиссное служение интересам общества", - добавил Дмитрий Осипов.

Глава региона Александр Моор в приветствии отметил, какую важную роль играет ведомство в укреплении законности и правопорядка. "Доля трудоустроенных заключённых на конец 2023 года составила 72 процента", - напомнил он.

"Наша система развивалась с 15 века, менялись её названия, но одно оставалось неизменно ценным - это наши люди", - рассказал начальник УФСИН России по Тюменской области, генерал-майор внутренней службы Дмитрий Рупп.

"Первоочередная задача нашей системы - сделать всё для того, чтобы люди, преступившие закон, вернулись в общество полноценными законопослушными гражданами", - подчеркнул глава ведомства.

Напомним, что создание единой пенитенциарной системы в России началось в 1878 году с указа Александра II о создании тюремного департамента.

Тогда в составе Министерства внутренних дел Российской Империи было образовано Главное тюремное управление - орган, руководящий всеми тюремными учреждениями страны.

За 145 лет уголовно-исполнительная система прошла большой путь от "исправдомов" 19-го века, исправительно-трудовых колоний 60-80-х годов до современной, укомплектованной квалифицированными кадрами структуры.

В настоящее время в составе УФСИН по Тюменской области - 15 учреждений, в том числе, три следственных изолятора, областная больница.

Служба способна своевременно обеспечить осуждённых и подследственных питанием и медицинской помощью, а также дать каждому образование и профессию.

В ходе мероприятия Дмитрий Осипов вручил Благодарности Тюменской городской думы и Благодарственные письма депутата сотрудникам ведомства за многолетний добросовестный труд и профессиональное мастерство.

"Спасибо за то, что всегда находите в себе силы стоять на страже интересов людей", - подчеркнул он.

Николай Ступников