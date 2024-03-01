Для избирателей Тюменской области начала работать горячая линия

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Горячая линия общественного штаба по наблюдению за выборами президента России начала работать в Тюменской области. Звонки от избирателей принимаются по номеру 8-800-201-00-72.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал руководитель центра общественного наблюдения за выборами в регионе Артур Юрьев.

"Волонтеры уже отвечают на вопросы горожан. В основном они связанны с возможностью голосования из дома. Иногда маломобильные граждане обращаются к нам в штаб. Бывают разные ситуации, на которые, на мой взгляд, нужно соответствующим образом реагировать. Если у человека нет физической возможности посетить избирательный участок по объективной причине, то ему идут на встречу и выезжают на дом. За время моей практики у нас не было такого, чтобы участковая избирательная комиссия отказалась выехать", - добавил он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Позвонить могут и наблюдатели с избирательных участков Тюменской области. В целом горячая линия предназначена для информационно-консультативного взаимодействия с тюменцами, оказания помощи избирателям, разъяснения требований законодательства о выборах и других вопросов, связанных с избирательной кампанией. Отвечают на них обученные волонтеры. Единовременно с тюменцами работают четыре оператора.

"Моя волонтерская деятельность началась на первом курсе института государства и права ТюмГУ. Участвовала в различных мероприятиях в вузе, связанных с профориентацией абитуриентов. Сейчас я на втором курсе и впервые решила попробовать себя в качестве оператора. Думаю, это уникальный опыт. По графику буду отвечать на звонки в пятницу и, возможно, в воскресенье", - поделилась волонтер Амина.

Горячая линия работает с 9 до 18 часов, в дни голосования - круглосуточно.

Напомним, выборы президента России пройдут в стране с 15 по 17 марта.

Виктория Макарова