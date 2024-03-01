В селе Омутинского района ввели карантин по бешенству

| Фото: управление ветеринарии Тюменской области | Фото: управление ветеринарии Тюменской области

Карантин по бешенству ввели в с. Окуневское Омутинского района с 13 марта. Вирус заболевания был обнаружен при исследовании проб погибшей лисицы, сообщает управление ветеринарии Тюменской области.

Управлением ветеринарии утверждён план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя в соответствии с ветеринарным законодательством.