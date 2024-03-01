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Тюменский спортсмен - абсолютный чемпион Кубка МЧС в Рязани

Спорт, 13:20 14 марта 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Абсолютным чемпионом на соревнованиях в Рязани стал тюменец Глеб Беломенов. В категории 14 лет и младше он одержал победу с рекордным результатом для Тюменской области: 17,36 секунд.

Во второй день Кубка МЧС России было установлено уникальное достижение: спортсмен в течение одних соревнований выиграл "золото" сразу в двух видах спорта: "Штурмовая лестница" и "Полоса препятствий".

Сегодня спортсменов ждет завершающий этап соревнований в дисциплине "Двоеборье". Соревнования можно посмотреть по ссылке, сообщает МЧС по Тюменской области.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , соревнования

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