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Тюменец получил золото Кубка МЧС России в Рязани

Спорт, 14:37 13 марта 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Тюменский спортсмен завоевал золотую награду на соревнованиях "Кубок МЧС России и Кубок ЦС ВДПО" по пожарно-спасательному спорту в Рязани.

В дисциплине "Штурмовая лестница" в категории 14 лет и младше победу одержал Глеб Беломенов с рекордным результатом для Тюменской области в 6,96 секунды.

Александр Письмак в категории "взрослые" занял седьмую строчку с результатом 13,19 секунды и вышел в полуфинал. Команда Тюменской области вошла в десятку лучших.

В турнире, который продлится до 15 марта, участвуют более 400 человек из 23 регионов страны. 13 марта спортсмены будут состязаться в дисциплине "Полоса препятствий".

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , соревнования

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