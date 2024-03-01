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Тюменская область представила 18 проектов на национальную премию "Хрустальный компас"

Общество, 16:25 14 марта 2024

оргкомитет национальной премии «Хрустальный компас» | Фото: оргкомитет национальной премии «Хрустальный компас»

Тюменская область представила 18 проектов на национальную премию "Хрустальный компас" по итогам XII заявочной кампании. Всего заявлено более 600 проектов из 14 стран мира, сообщают организаторы.

"География участников премии "Хрустальный компас" каждый год расширяется и в сообщество авторов выдающихся достижений и уникальных проектов добавляются герои, примеры которых вдохновляют на новые свершения людей по всему миру", — подчеркнул председатель оргкомитета национальной премии "Хрустальный компас" Иван Чайка.

Определить героев сегодняшнего дня, чей пример станет ориентиром для многих других в деле изучения и популяризации природы планеты, предстоит экспертному совету национальной премии. В него входит ряд выдающихся ученых, общественных и государственных деятелей, лауреатов Нобелевской премии и государственных премий СССР и России, известные телеведущие и признанные эксперты.

Церемония награждения победителей пройдет 30 мая в Москве.

Напомним, "Хрустальный компас" вручается с 2012 года под эгидой Русского географического общества. В этом году премия проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. За 12 лет на ее соискание поступило более 4 тыс. 300 проектов и достижений из 48 стран мира.

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# проекты , Русское географическое общество , Хрустальный компас

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