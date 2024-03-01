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В Тюменской области отремонтируют 101,4 км инженерных сетей, насосную станцию и две котельных

Экономика, 19:01 14 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

101,4 км инженерных сетей, насосную станцию и две котельных отремонтируют в Тюменской области. Из этого объема – 92,6 км - в пяти муниципалитетах в 2024 г. Средства предусмотрены по программе финансовой поддержки Фонда развития территорий, сообщает ведомство.

В Ишиме строят резервуар чистой воды и реконструируют два действующие в насосной станции третьего подъема. Они построены в 90-е годы и начали приходить в негодность: разрушается изоляция, появляются протечки. Кроме того, из-за строительства нового жилья и соцобъектов потребление воды увеличивается, растет нагрузка на сети. Эти проблемы решатся благодаря возведению нового резервуара объемом 500 куб. м, замене оборудования, арматуры и трубопроводов. Благодаря реализации проекта жители города получат качественное и бесперебойное водоснабжение.

По информации департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, также идет реконструкция котельной в Тюмени. Модернизация еще одной котельной в городе завершилась в декабре 2023 г. В областном центре и Тобольске также отремонтировали 25 участков сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения общей протяженностью 8,8 км. В результате качественные услуги получили почти 4 тыс. жителей.

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# ЖКХ , инженерные сети , капитальный ремонт

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