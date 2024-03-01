50 бизнес-моделей разработали для развития предпринимательства в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

50 бизнес-моделей разработали для развития предпринимательства в Тюменской области. Ими могут воспользоваться новички, которые создают свое дело, сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Среди последних инициатив - разработка команды центра "Мой бизнес" для начинающих предпринимателей 50 бизнес-моделей. С их помощью можно составить финансовый план, учесть факторы риска, найти варианты сбыта продукции и многое другое", - пояснил замгубернатора.

| Фото: из Telegram-канала заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева | Фото: из Telegram-канала заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева

Он также отметил, что за год количество предпринимателей в регионе увеличилось с 68 тыс. до 72 тыс. субъектов. Стало больше и самозанятых – сейчас в этом статусе работают 110 тыс. человек по всей Тюменской области.

"Все эти факты говорят о том, что в Тюменской области и в стране в целом созданы условия, при которых людям выгодно заниматься предпринимательством. При этом мы прекрасно понимаем, что открытие бизнеса не обходится без трудностей и чтобы помочь их преодолевать предлагаем различные виды поддержки", - подчеркнул Андрей Пантелеев.

Он отметил, что развитию МСП способствует нацпроект "Малое и среднее предпринимательство", который запущен в 2019 году.