В Тюменской области ветераны Великой Отечественной войны участвуют в выборах президента России

| Фото: t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Далее в сюжете Выборы — возможность внести вклад в будущее страны, считает председатель Студсовета региона

Ветераны Великой Отечественной войны, которые проживают в районах Тюменской области, участвуют в выборах президента России. Одна из них – жительница Омутинского района Анна Александровна Соколова. Ей исполнится 101 год, но у нее активная гражданская позиция, сообщает информационный центр регионального правительства.

Анна Александровна начала боевой путь в 1942 году и встретила Победу в Берлине. Сегодня она отдала свой голос за мир и процветание родной страны.

Ветерану Великой Отечественной войны, жителю Ишимского района Леониду Ефимовичу Киселеву 96 лет, но сам приходит голосовать на избирательный участок.

"Всегда хожу на выборы, считаю это гражданским долгом. Наш выбор влияет на дальнейшую жизнь страны. Мы, слава Богу, сейчас живем хорошо, чувствуем заботу государства. Хотелось бы, чтобы так оно и было всегда – достойная старость для пенсионеров, достойное будущее для наших детей и внуков", - заявил Леонид Ефимович.

Самостоятельно пришла на избирательный участок и 92-летняя жительница Армизонского района Анна Ивановна Ганич. Выборы президента – важное событие для каждого россиянина, считает пожилая женщина.

95-летний ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Гурьянович Барнёв из деревни Песчаное Казанского округа проголосовал на дому.

"Пока здоровье позволяло, я всегда сам приходил на избирательный участок. Сейчас рад бы, да не могу. Поэтому уже несколько лет принимаю участие в выборах на дому. Вот и сегодня, не хочу оставаться в стороне от важных событий, происходящих в жизни нашей страны", - говорит ветеран.

"Проголосовать должен каждый, ведь это выбор нашего будущего", – убеждена и 84-летняя жительница Аромашевского района Людмила Викторовна Глазова.