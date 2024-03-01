25,69 % составила явка на избирательные участки в Тюменской области на 15 часов
Общество, 16:30 15 марта 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
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25,69 % составила явка на избирательные участки в Тюменской области на 15 часов 15 марта. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.
"Самыми активно голосующими районами нашей области являются Голышмановский городской округ, где явка избирателей составила 44,48 процента и Аромашевский район - 40,42 процентов", - привел данные глава облизбиркома в своем Telegram-канале.