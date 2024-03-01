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Ирина Михайлова: мы все, граждане страны, обязаны выбирать свое будущее

Общество, 16:20 15 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Мы все, граждане страны, обязаны выбирать свое будущее. Об этом сказала председатель Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе, заместитель председателя общественного совета при департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Михайлова.

"Выборы — это как раз тот момент, когда мы можем выбрать свое будущее. Мы всегда осознанно приходим на выборы. Раньше я ходила с мамой, сегодня пришла уже со своей дочерью", — рассказала Ирина Михайлова.

Девочка сказала, что ей интересен этот процесс. "Мама голосовала, выбирала президента. Мне понравилось, что здесь можно проголосовать тайно, скрывшись за шторкой и сбросив бланк в специальную машину", — поделился впечатлениями ребенок.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин

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# выборы президента РФ , голосование

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