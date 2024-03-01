Новобрачные в Тобольске пришли на избирательный участок из ЗАГСа
Общество, 16:25 15 марта 2024
| Фото: скриншот видео главы Тобольска Максима Афанасьева
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Новобрачные в Тобольске пришли на избирательный участок из ЗАГСа. Голосование для Виктории и Рамиля в этот раз – первое совместное мероприятие в официальном статусе супругов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Познакомились они ещё в школе. Сейчас у пары четверо общих детей и очень ждут пятого ребенка.
Супруги приняли поздравления от членов участковой избирательной комиссии и поучаствовали в выборах президента России.