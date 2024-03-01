Новобрачные в Тобольске пришли на избирательный участок из ЗАГСа

| Фото: скриншот видео главы Тобольска Максима Афанасьева | Фото: скриншот видео главы Тобольска Максима Афанасьева

Далее в сюжете 25,69 % составила явка на избирательные участки в Тюменской области на 15 часов

Новобрачные в Тобольске пришли на избирательный участок из ЗАГСа. Голосование для Виктории и Рамиля в этот раз – первое совместное мероприятие в официальном статусе супругов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Познакомились они ещё в школе. Сейчас у пары четверо общих детей и очень ждут пятого ребенка.

Супруги приняли поздравления от членов участковой избирательной комиссии и поучаствовали в выборах президента России.