Выборы — возможность внести вклад в будущее страны, считает председатель Студсовета региона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Нужно обязательно приходить на выборы президента Российской Федерации, потому что от этого зависит будущее народа, убежден председатель Студенческого совета Тюменской области Иван Христофоров.

"Сейчас наша страна находится в ситуации, когда народ должен сплотиться и помочь друг другу. Выборы 2024 года — это главный повод и возможность сделать вклад в будущее и развитие Российской Федерации", — сказал он.

Иван Христофоров добавил, что люди из его круга общения 15 марта пошли на выборы.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин