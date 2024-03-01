Тюменский музыкант выступит с рэпом про Владимира Путина на главной сцене страны

| Фото: организаторов концерта | Фото: организаторов концерта

Тюменский музыкант Никита Белов исполнит песню "Человек, который изменил всё" 18 марта в Москве. Концерт на Красной площади "Россия, Крым, Севастополь: 10 лет в родной гавани" объединил как начинающих исполнителей, так и звезд эстрады.

Автора вдохновил недавний подарок тюменских студентов Екатерине Мизулиной. Главе Лиги безопасного интернета подарили кофту с цитатой губернатора Тюменской области "Человек, который изменил всё". Так во время своего выступления на Международной выставке-форуме "Россия" губернатор Александр Моор назвал президента страны Владимира Путина.

"За последние годы в нашем регионе и в стране многое поменялось в лучшую сторону. Я вижу, как улучшаются условия жизни, как люди становятся счастливее – и это факт. Поэтому мне пришла идея, я написал рэп и снял клип, – поделился музыкант. – Посвящаю этот трек россиянам, которые каждый день достигают новых высот ради будущего страны. Передаю привет Тюмени! Спасибо за поддержку".

Свою композицию Никита посвятил Владимиру Путину. Отметим, песня "Человек, который изменил всё" уже ворвалась на все музыкальные площадки и пользуется популярностью у слушателей – на сегодняшний день клип посмотрели уже 487 тыс. 883 человека.